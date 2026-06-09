В Афганистане чиновникам запретили смартфоны под угрозой военного суда

Лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить использование смартфонов членам движения и государственным служащим Афганистана. Об этом сообщили издания KabulNow и Afghanistan International.

По данным СМИ, устный приказ был отдан во время встречи с руководителями военных судов, начальниками полиции и представителями разведывательных структур в восьми регионах страны.

Согласно распоряжению, нарушителей будут считать преступниками и передавать в военные суды.

Для контроля создадут специальные списки

Как сообщает KabulNow, после издания приказа власти начали формировать специальные реестры сотрудников, подпадающих под запрет.

В них вносятся имя, должность, место службы, номер телефона и даже данные мобильного оператора каждого человека.

По информации издания, после появления распоряжения в сети распространилось видео, на котором один из членов движения уничтожает свой смартфон. Также сообщается, что начальник полиции района Бармал в провинции Пактика и 14 его подчиненных избавились от своих устройств.

Ограничения затронули и учебные заведения

Ранее Министерство образования, контролируемое "Талибаном", также ввело ограничения для учащихся. Согласно документу департамента исламского образования, студентам запретили приносить смартфоны в школы и религиозные семинарии.

"Талибан" вернулся к власти в Афганистане в августе 2021 года после вывода войск международной коалиции. С тех пор движение последовательно вводит новые ограничения в различных сферах общественной жизни, включая образование, работу государственных учреждений и использование технологий.

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