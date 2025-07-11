Власти Алматинской области прокомментировали резонансную ситуацию вокруг переноса детского дома из престижного района Баганашыл в город Конаев, передает BAQ.KZ.

Согласно официальному разъяснению управления образования региона, принятое решение связано с аварийным состоянием здания КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах", построенного в 1963 году. По данным экспертизы, в конструкции выявлены трещины, системы отопления и водоснабжения полностью изношены, здание не соответствует санитарным и противопожарным нормам.

Новое здание в Конаеве, по заверениям властей, построено с учётом всех современных требований и передано государству частным инвестором. Центр рассчитан на 180 детей, в нём предусмотрены отдельные спортивный и актовый залы, столовые и игровые зоны.

На первом этапе будут переселены ученики 1–4 классов, остальные воспитанники переедут позже, с учётом сохранения образовательного процесса и адаптации. Сейчас в учреждении проживают 171 ребёнок, в том числе 125 сирот.

Управление образования заявило, что все дети сохраняют доступ к медицинским услугам и очереди на жильё, а информация о заболоченной территории в Конаеве не соответствует действительности.

На фоне общественного давления и заявлений депутатов, в том числе Бакытжана Базарбека, уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева заявила, что контролирует ситуацию и лично связалась с акимом Алматинской области. По её словам, никто не планирует переселять всех воспитанников — дети, уже обучающиеся в Алматы, смогут доучиться там. А в Конаев переедет центр адаптации несовершеннолетних.

"Важно, чтобы дети могли принять осознанное решение. Мы просим обеспечить открытость процесса и уважение к мнению воспитанников", — подчеркнула омбудсмен.

В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.