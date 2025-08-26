В Сети накануне распространилась информация о том, что заместитель акима Шымкента Руслан Берденов якобы освобождён от должности. В пресс-службе акимата эту информацию опровергли, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, Берденов официально продолжает занимать свой пост и в настоящее время находится на больничном, проходя лечение.

Между тем, вчера в акимате объявили о ряде кадровых перестановок. Назначены два новых заместителя акима.

Руслан Берденов занимает должность заместителя акима Шымкента с февраля 2025 года. Весной он оказался в центре громкой криминальной истории: на него было совершено покушение. Чиновника подкараулили возле здания акимата и несколько раз выстрелили, но Берденов выжил. Судебный процесс завершился 20 августа — стрелявший в чиновника Ернар Жиембай был признан виновным и приговорён к девяти годам лишения свободы.