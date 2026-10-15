В Акмолинской области сняли препятствия для реализации инвестпроекта на 385 млрд теңге

В Акмолинской области при содействии прокуратуры устранен административный барьер, препятствовавший продвижению крупного инвестиционного проекта китайской компании Dalian Hesheng Holdings совместно с ТОО «Азия Алтын Дан».

Общая стоимость проекта составляет 385 млрд теңге. Его реализация предусматривает создание около 800 новых рабочих мест.

На этапе подготовки возникли сложности с согласованием технических решений по сбросу очищенных сточных вод. Для урегулирования вопроса потребовалось взаимодействие инвестора с несколькими уполномоченными государственными органами.

При содействии прокуратуры Акмолинской области необходимые технические решения согласованы, что позволило устранить препятствие для дальнейшей реализации проекта.

В прокуратуре отметили, что работа по защите прав инвесторов продолжается. Особое внимание уделяется оперативному разрешению вопросов, которые могут затруднять реализацию инвестиционных инициатив.

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