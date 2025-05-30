30 мая в Акорде прошла официальная церемония встречи Председателя Совета Министров Италии Джорджи Мелони, прибывшей с визитом в Казахстан. Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Премьер-министра Италии встретили с высшими государственными почестями, передает BAQ.KZ.

В ходе церемонии стороны представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал рапорт, после чего прозвучали государственные гимны Казахстана и Италии.

Визит Джорджи Мелони проходит в рамках углубления казахстанско-итальянского стратегического партнёрства. Ожидается подписание ряда документов и проведение переговоров по ключевым вопросам двустороннего и международного сотрудничества. Ранее Токаев и Мелони приняли участие в специальной сессии Астана Форума.