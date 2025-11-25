В Акорде прошла церемония встречи президента Туркменистана
В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Главу Туркменистана у резиденции встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Зале торжественных церемоний был выстроен почётный караул, после чего Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Затем лидеры прошли к Государственному флагу Казахстана, где Сердар Бердымухамедов выразил почтение.
После официальной части президенты перешли к встрече в узком составе.
В ходе визита планируется проведение переговоров на высоком уровне, где стороны обсудят укрепление стратегического партнёрства между Казахстаном и Туркменистаном.
Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева государственный визит Сердара Бердымухамедова в Астану проходит 24–25 ноября.
