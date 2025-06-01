В Международный день защиты детей – 1 июня Акорду посетили дети из всех регионов страны, передает BAQ.KZ.

В резиденции Президента Республики Казахстан побывали отличники учебы, победители предметных олимпиад, республиканских и международных конкурсов, призеры спортивных соревнований, дети, совершившие героические поступки. Среди гостей были учащиеся из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с особыми потребностями.

В ходе экскурсии школьники осмотрели центральный парадный холл Акорды и залы, предназначенные для проведения официальных мероприятий, библиотеку Главы государства, а также сад на территории резиденции.

Детям рассказали об истории строительства здания, его особенностях и интересных фактах, связанных с проводимыми здесь мероприятиями. Детям рассказали об истории строительства здания, его особенностях и интересных фактах, связанных с проводимыми здесь мероприятиями.

В завершение школьникам вручили памятные подарки от имени Президента. В завершение школьникам вручили памятные подарки от имени Президента.

Дети из регионов в эти дни по традиции также посещают достопримечательности столицы.

В этом году алгоритм проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, выстроен в соответствии с единой концепцией "Дети Казахстана". С 22 мая по 1 июня в течение декады особое внимание было уделено важным темам: семье, безопасности, здоровью, образованию, защите прав ребенка.

По всей стране были организованы семейные, образовательные, благотворительные мероприятия, выставки, спортивные турниры, экологические акции, консультации с врачами и психологами, просветительские беседы. Один из дней декады был посвящен вопросам продвижения цифровых технологий и защиты детей в цифровой среде.

Ранее мы сообщали, что Президент поздравил казахстанцев с Днем защиты детей.