В Акорде встретили Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Чешской Республики Андрей Бабиш, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает BAQ.kz.

Официальный визит чешского премьера направлен на развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Чехией, а также расширение взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.

Ожидается, что в рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне, а также обсуждение перспектив совместных проектов и укрепления партнерства между странами.

Днем ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел переговоры с премьер-министром Чехия Андрей Бабиш. Стороны обсудили перспективы сотрудничества сразу по нескольким направлениям: торговля, инвестиции, промышленность, энергетика, транспорт, цифровизация и гуманитарные связи.