В Акорде встретили Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Чешской Республики Андрей Бабиш, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает BAQ.kz.
Официальный визит чешского премьера направлен на развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Чехией, а также расширение взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.
Ожидается, что в рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне, а также обсуждение перспектив совместных проектов и укрепления партнерства между странами.
Днем ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел переговоры с премьер-министром Чехия Андрей Бабиш. Стороны обсудили перспективы сотрудничества сразу по нескольким направлениям: торговля, инвестиции, промышленность, энергетика, транспорт, цифровизация и гуманитарные связи.
Самое читаемое