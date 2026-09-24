В Актау отменили концерты и фестиваль из-за трагедии на каспии

В Актау отменены праздничные мероприятия, запланированные на 25–27 сентября 2026 года на площади «Амфитеатр». Решение принято в связи с трагическим происшествием, произошедшим во время военных учений в Мангистауской области.

В частности, не состоится торжественное открытие международного фестиваля «Каспий – море дружбы», которое планировалось на 25 сентября.

Также отменены церемония закрытия фестиваля-конкурса и праздничный гала-концерт, посвященный Дню города Актау. Они должны были пройти 27 сентября.

Акимат Актау выразил искренние соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших во время военных учений.

Что произошло

Ранее Министерство обороны сообщило, что 24 сентября во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана на побережье Каспийского моря военнослужащих унесло в море. Причиной, по предварительным данным, стало резкое ухудшение метеорологических условий и усиление ветра.

По предварительной информации, в море оказались 19 военнослужащих. На данный момент подтверждена гибель девяти человек. Троих военнослужащих удалось спасти, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.

В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС, авиация и другие соответствующие службы.

Для установления всех обстоятельств произошедшего и координации поисковых работ на место направилась комиссия Министерства обороны во главе с министром обороны генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.