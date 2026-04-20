В Актау погибла раненая беременная собака: зоозащитники требуют расследования

В Мангистауской области зафиксирован очередной случай жестокого обращения с животными. Вблизи Актау неизвестные ранили беременную собаку, спасти которую не удалось — она скончалась на следующий день в ветеринарной клинике, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

О происшествии стало известно из социальных сетей. По словам зоозащитников, животное долгое время жило в районе поселка ВСО-1 и было известно местным жителям как спокойная и неагрессивная собака.

Накануне вечером волонтеры вместе с местными жителями обнаружили раненое животное и доставили его в ветеринарную клинику «Zoo Лекарь» в селе Акшукур. Несмотря на оказанную помощь, утром 19 апреля собака погибла.

В клинике подтвердили, что травма была нанесена острым предметом. Повреждения оказались крайне тяжелыми, что привело к гибели животного. Из 12 щенков, которых она вынашивала, удалось спасти лишь четверых.

Выживших щенков зоозащитники передали другой кормящей собаке, чтобы увеличить их шансы на выживание.

После случившегося волонтеры похоронили погибшее животное и обратились с требованием найти и привлечь к ответственности виновных.

По словам зоозащитников, это не единичный случай. Ранее в этом же районе находили животных с признаками насилия. Общественники выражают обеспокоенность участившимися подобными инцидентами и призывают усилить контроль и меры ответственности за жестокое обращение с животными.

