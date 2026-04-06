В Актау задержали мужчину с 40 кг красной рыбы
В автомобиле обнаружили около 40 килограммов незаконно перевозимой рыбы.
В Актау задержали мужчину, подозреваемого в незаконной перевозке красной рыбы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре», которое проводится по всей стране с 1 по 31 апреля.
Факт правонарушения был зафиксирован камерами видеонаблюдения центра оперативного управления департамента полиции Мангистауской области.
Инспектор оперативно отреагировал и организовал задержание подозреваемого.
Автомобиль был остановлен на объездной дороге в районе МАЭК. В ходе осмотра в салоне обнаружили около 40 килограммов красной рыбы, перевозимой без соответствующих документов.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В полиции напомнили о необходимости соблюдать требования законодательства и бережно относиться к природным ресурсам.
