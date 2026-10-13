Женщину убили в Актобе: подозреваемого задержали

В Актобе 35-летняя женщина погибла от ножевых ранений. В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент нападения на женщину.

Что произошло

По предварительным данным, между женщиной и знакомым ей мужчиной произошел конфликт, во время которого она получила ножевые ранения.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Что сообщили в полиции

В Департаменте полиции Актюбинской области подтвердили факт убийства и сообщили о задержании подозреваемого.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве женщины в городе Актобе полицией установлен и водворен в ИВС 28-летний житель города Атырау», – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным полиции, подозреваемый и погибшая ранее были знакомы.

«В ходе возникшего конфликта он нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия», – говорится в комментарии ДП.

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В настоящее время проводятся следственные действия. Причины и мотивы преступления устанавливаются.

Ранее мужчину зарезали после конфликта в Алматинской области.