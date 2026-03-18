В Актобе задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого ранее было обнаружено во дворе жилого дома. Об этом сообщили в полиции, передает BAQ.kz.

Напомним, ранее в мессенджерах и социальных сетях активно распространялась информация о найденном теле в Актобе. Тогда в полиции подтвердили факт обнаружения трупа и сообщили о возбуждении уголовного дела.

Теперь стали известны новые подробности.

Как сообщили правоохранительные органы, 12 марта во дворе одного из домов был обнаружен труп мужчины.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый.

По предварительным данным, трагедия произошла во время совместного распития спиртных напитков.

«Между подозреваемым и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс несколько ножевых ранений», — сообщили в полиции.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.