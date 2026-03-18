В Актобе задержан подозреваемый в убийстве: дело о найденном теле получило развитие
Полиция установила подозреваемого — конфликт произошел во время распития алкоголя.
В Актобе задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого ранее было обнаружено во дворе жилого дома. Об этом сообщили в полиции, передает BAQ.kz.
Напомним, ранее в мессенджерах и социальных сетях активно распространялась информация о найденном теле в Актобе. Тогда в полиции подтвердили факт обнаружения трупа и сообщили о возбуждении уголовного дела.
Теперь стали известны новые подробности.
Как сообщили правоохранительные органы, 12 марта во дворе одного из домов был обнаружен труп мужчины.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый.
По предварительным данным, трагедия произошла во время совместного распития спиртных напитков.
«Между подозреваемым и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс несколько ножевых ранений», — сообщили в полиции.
Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — отметили в ведомстве.
