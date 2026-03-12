В сети распространяется информация о том, что в Актобе якобы обнаружены тела людей. Сообщения активно пересылаются в WhatsApp и публикуются в социальных сетях, передает BAQ.kz.

По информации, распространяемой в мессенджерах, неизвестные пишут о том, что в городе якобы произошло убийство, а тело человека было найдено возле общежитий.

Скриншоты переписок с такими сообщениями также публикуются в городских пабликах. В них утверждается, что якобы было найдено тело девушки и что в городе может находиться преступник.

При этом официального подтверждения этих сведений в публикациях не приводится.

В департаменте полиции сообщили, что по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело.

"По факту обнаружения трупа полицией возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

