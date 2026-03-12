В WhatsApp распространяется информация о найденном трупе в Актобе
В мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения о якобы найденном теле в Актобе. Полиция прокомментировала ситуацию.
В сети распространяется информация о том, что в Актобе якобы обнаружены тела людей. Сообщения активно пересылаются в WhatsApp и публикуются в социальных сетях, передает BAQ.kz.
По информации, распространяемой в мессенджерах, неизвестные пишут о том, что в городе якобы произошло убийство, а тело человека было найдено возле общежитий.
Скриншоты переписок с такими сообщениями также публикуются в городских пабликах. В них утверждается, что якобы было найдено тело девушки и что в городе может находиться преступник.
При этом официального подтверждения этих сведений в публикациях не приводится.
В департаменте полиции сообщили, что по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело.
"По факту обнаружения трупа полицией возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в полиции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказывали, что в Астане на автобусной остановке было обнаружено тело мужчины. В управлении здравоохранения столицы опровергли распространяемую в сети информацию о том, что мужчина якобы погиб из-за падения на гололеде.
