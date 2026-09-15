Стейблкоинами в Казахстане хотят разрешить оплачивать товары и переводы

До конца 2026 года в Казахстане планируют запустить токенизацию двух крупных объектов общей стоимостью до 60 млн долларов. Проекты станут частью дальнейшего развития регулируемого рынка цифровых активов.

Как сообщил на заседании Правительства председатель Национального банка Тимур Сулейменов, речь идет о токенизации комплекса Iconic Tower на сумму до 50 млн долларов и логистического центра Birlik – до 10 млн долларов.

Проекты будут реализованы через регуляторную песочницу Нацбанка и инфраструктуру KASE.

Стейблкоины хотят использовать для платежей и переводов

В рамках исполнения Указа Президента от 7 июля 2026 года планируется расширить возможности лицензированных провайдеров цифровых активов.

В частности, выпущенные в Казахстане стейблкоины хотят использовать для оплаты товаров и услуг, экспортно-импортных операций и трансграничных переводов.

Также предполагается создать специальный налоговый режим для отрасли.

При Национальном банке будет сформирован Комитет по цифровым активам и платежным системам.

Казахстан хочет вернуть операции в регулируемый контур

Государственные органы также разработали совместный план действий по развитию отрасли цифровых активов.

Одна из его задач – перевод капитала с иностранных и нерегулируемых платформ в прозрачный казахстанский контур. Параллельно власти рассчитывают развивать платежные сервисы и рынок капитала, привлекать финансирование в реальный сектор, усиливать защиту инвесторов и создавать условия для экспорта цифровых финансовых услуг.

Отдельное внимание уделяется взаимодействию между общестрановым режимом регулирования, МФЦА и Alatau City.

«Необходимо наращивать практическое взаимодействие между юрисдикциями, совместно развивать проекты и создавать бесшовные механизмы для участников рынка. Первые такие решения уже формируются – развиваются криптофиатные шлюзы, прорабатываются проекты с международными участниками, включая региональную модель Binance», – подчеркнул Тимур Сулейменов.

По словам главы Нацбанка, конечная цель заключается в том, чтобы Казахстан сформировал конкурентный регулируемый рынок, где основные операции, ликвидность и капитал будут сосредоточены внутри страны.

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