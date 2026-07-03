В Алматинской области эвакуировали еще 11 человек из-за угрозы подтопления

В Алматинской области продолжаются превентивные мероприятия по предотвращению последствий подъема воды. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

В Карасайском районе под координацией МЧС совместно с местными исполнительными органами продолжаются работы по возвращению водного потока из карьера в основное русло реки Аксай. Для обеспечения безопасности заранее эвакуировали жителей девяти частных домов — всего 11 человек, в том числе одного ребенка. Пострадавших нет.

В Енбекшиказахском районе продолжаются берегоукрепительные работы, расчистка поврежденного участка дороги и восстановление транспортного сообщения. Ранее сотрудники МЧС эвакуировали 42 человека, включая пятерых детей и восьмерых иностранных граждан.

В аварийно-восстановительных работах задействованы подразделения МЧС, военнослужащие воинской части №28237, специалисты «Казселезащиты» и представители местных исполнительных органов.

В МЧС отметили, что ситуация находится на постоянном контроле ведомства.

Напомним, 1 июля началась экстренная эвакуация из-за риска селевых потоков в Алматы.