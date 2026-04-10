В одном из сел Райымбекского района Алматинской области расследуется уголовное дело, связанное с насилием в отношении 15-летней девушки, передает BAQ.KZ.

Что произошло

По словам пострадавшей, события начались в январе 2026 года. Она познакомилась в социальной сети с молодым человеком, однако вскоре он начал шантажировать её перепиской и требовать выходить из дома ночью.

Как утверждает девушка, мужчина вывез её за пределы села, где совершил насильственные действия. Позже он распространил её контакт другим лицам, после чего давление на неё продолжилось.

По предварительным данным, в течение двух месяцев подросток подвергалась систематическому психологическому давлению и насилию.

Комментарий полиции

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками полиции 19 марта текущего года возбуждено уголовное дело по факту полового сношения с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен круг подозреваемых лиц, двое из которых задержаны и водворены в ИВС. По остальным подозреваемым проводятся следственные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Также в полиции подчеркнули, что расследование находится под особым контролем.

«На сегодняшний день проведён необходимый комплекс следственных действий. Доводы всех сторон тщательно проверяются. Каких-либо угроз потерпевшей либо давления на неё не оказывается. Для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования уголовное дело передано в производство следственных подразделений областного центра. Создана специальная следственно-оперативная группа», - отметили в департаменте.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, возраст подозреваемых составляет от 16 до 26 лет.

Ранее BAQ.kz писали, что в Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование после публикации в соцсетях, в которой женщина рассказала о преступлении, совершённом в отношении неё 30 лет назад.