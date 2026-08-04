В Алматы по итогам контрольных мероприятий четыре строительные компании лишились лицензий, действие лицензий еще 350 организаций приостановлено. Всего меры государственного воздействия приняты в отношении 437 субъектов строительной деятельности, сообщили в акимате города.

Проверки проводятся в рамках работы по наведению порядка на строительном рынке по поручению акима Алматы Дархана Сатыбалды. Особое внимание уделяется подрядным организациям, которые возводят социальные объекты.

«По итогам контрольных мероприятий четыре компании лишены лицензий, действие лицензий еще 350 строительных компаний приостановлено, а к 437 субъектам строительной деятельности приняты соответствующие меры», – сообщили в пресс-службе акимата.

Государственной лицензии на проектирование I категории лишено ТОО SK BEST Spec Story KZ. Также лицензий лишились ТОО «Отау-Құрмет» и ТОО «ДО АО "КазНИИСА"», а ТОО «Сәулет Құрылыс Консалтингі» лишено одного из подвидов лицензии.

В управлении градостроительного контроля подчеркнули, что работать на строительном рынке Алматы смогут только компании, способные подтвердить свою квалификацию, соблюдать установленные требования и обеспечивать качество строительства.

В акимате также напомнили, что в прошлом году лицензий были лишены еще восемь строительных компаний, большинство из которых также занимались строительством социальных объектов.

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