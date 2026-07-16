В Алматы продолжается работа по расширению сети студенческих общежитий. До конца 2026 года в городе планируется открыть 13 новых общежитий почти на 4,7 тысячи мест, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется по поручению акима Алматы Дархана Сатыбалды.

Сегодня в Алматы обучаются более 221 тысячи студентов, из которых 149 тысяч приехали из других регионов страны.

В настоящее время в городе функционируют 136 студенческих общежитий, однако потребность в дополнительных местах сохраняется.

План до 2030 года

Для решения вопроса акимат Алматы совместно с Министерством науки и высшего образования создал Проектный офис, который координирует строительство новых общежитий.

В прошлом году в городе ввели в эксплуатацию 13 общежитий на 4,5 тысячи мест, а также разработали карту потребности студентов в жилье.

До 2030 года в Алматы планируют создать до 20 тысяч новых мест в общежитиях. Ожидается, что это позволит полностью обеспечить студентов жильем.

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