В Алматы начнется строительство нового студенческого общежития на 400 мест. Реализовать проект поможет льготное финансирование, которое дочерняя организация АО "СПК "Алматы" – ТОО "Almaty Finance" – предоставила компании ТОО "BAZA 271".

На строительство объекта выделено 500 млн тенге в рамках программы Almaty Business – 2025. Заем предоставлен по ставке 6% годовых сроком на семь лет.

Финансирование и сроки завершения

Общая стоимость строительства составляет 750 млн тенге. Из этой суммы 250 млн тенге инвестор вкладывает за счет собственных средств, еще 500 млн тенге предоставлены в виде льготного займа.

Кроме того, проект реализуется с использованием механизма государственного субсидирования через АО "Финансовый центр" Министерства науки и высшего образования. Размер субсидии составляет 230 МРП на каждого проживающего студента.

Как отметил заместитель председателя правления ТОО "Almaty Finance" Эмиль Оспанов, проект позволит не только сократить дефицит мест в студенческих общежитиях, но и улучшить условия проживания молодежи.

"Строительство нового общежития позволит обеспечить студентов современными и комфортными условиями проживания, а также снизить нагрузку на существующую инфраструктуру города. Завершить строительство планируется в ноябре 2026 года. Кроме того, реализация проекта позволит создать 11 новых рабочих мест", – сообщил Эмиль Оспанов.

Каким будет новое общежитие

Общежитие площадью 3 537,2 квадратного метра будет состоять из четырех этажей и цокольного уровня. Оно рассчитано на 400 студентов высших учебных заведений Алматы.

Планируется, что стоимость проживания составит 45 тысяч тенге в месяц на одного человека.

Когда завершат строительство

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