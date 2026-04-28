В Алматы мужчина напал на девушку в лифте

Инцидент произошел в микрорайоне «Аккент». По данным очевидцев и опубликованному в соцсетях видео, мужчина сначала вел себя агрессивно - бил по кнопке вызова лифта, после чего напал на находившуюся рядом девушку и ударил ее головой.

Как сообщили в Департаменте полиции Алатауского района города Алматы, по данному факту оперативно приняты меры.

«Установлен и задержан 26-летний мужчина, который в общественном месте проявил агрессию и причинил телесные повреждения девушке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия подозреваемого получат всестороннюю правовую оценку в рамках уголовного законодательства», - отметили в полиции.

Также сообщается, что за нарушение общественного порядка мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство - его оштрафовали на 60 тысяч тенге.

В полиции подчеркнули, что любые проявления насилия, особенно в отношении женщин, недопустимы и будут жестко пресекаться. Граждан призывают не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о правонарушениях.

Читай также: Жуткое ДТП в Алматы: дело направят в суд в мае