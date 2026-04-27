Уголовное дело могут передать в суд уже в начале мая, сообщил адвокат Мейірман Шекеев, передает BAQ.kz.

По словам адвоката, по делу уже получены результаты всех ключевых экспертиз.

«Расследование уголовного дела близится к завершению. Все заключения экспертиз получены. После проведения некоторых процессуальных действий в начале мая дело будет направлено в суд», - заявил Мейірман Шекеев.

Превышение скорости подтверждено

Согласно выводам экспертиз, водитель автомобиля Zeekr двигался с превышением скорости.

Адвокат отметил, что пока не может раскрывать другие детали дела.

Трагедия с жертвами

Напомним, ранее в Алматы произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли три человека.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, также сообщалось о новых деталях по подозреваемому.

Проверяют и действия полиции

Сообщалось, что в рамках расследования проверяются и действия сотрудников полиции.

После происшествия ряд руководителей были освобождены от должностей.

Дело на контроле МВД

По поручению Президента Министерство внутренних дел Республики Казахстан усилило работу по данному делу.

После аварии также был задержан блогер Адилетхан Молдахан, которого арестовали на 10 суток.

Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате аварии погибли три человека - водитель и две пассажирки.

По информации, распространявшейся в соцсетях, за рулем находился 32-летний предприниматель. Позже полиция сообщила, что подозреваемый был задержан и с санкции суда арестован. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

После происшествия начато расследование, а также служебная проверка. Дополнительно возбуждены уголовные дела - по факту возможной незаконной выдачи государственных номерных знаков и из-за бездействия одного из руководителей департамента полиции, который был помещён в изолятор временного содержания.

В МВД заявили, что будут проверены все обстоятельства, включая информацию из соцсетей. В случае подтверждения нарушений ответственность понесут все причастные.

По итогам проверок уже приняты кадровые решения: освобождены от должностей заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.

Позже стало известно о новом назначении - полковник полиции Галым Саргулов назначен заместителем начальника департамента полиции Алматы.

