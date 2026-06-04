В Алматы на сутки перекроют участок улицы Габдуллина
Сегодня 2026, 15:41
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Сегодня 2026, 15:41Сегодня 2026, 15:41
103Фото: акимат Алматы
В Алматы временно ограничат движение транспорта на одном из участков улицы Габдуллина в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия, передает BAQ.kz.
Как сообщили в акимате города, движение будет полностью перекрыто с 08:00 5 июня до 06:00 6 июня на участке от улицы Байзакова до улицы Манаса.
На месте проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактами представителей подрядной организации.
Горожан и гостей Алматы просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.
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