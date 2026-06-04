В Алматы на сутки перекроют участок улицы Габдуллина

В Алматы временно ограничат движение транспорта на одном из участков улицы Габдуллина в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия, передает BAQ.kz.

Как сообщили в акимате города, движение будет полностью перекрыто с 08:00 5 июня до 06:00 6 июня на участке от улицы Байзакова до улицы Манаса.

На месте проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактами представителей подрядной организации.

Горожан и гостей Алматы просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

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