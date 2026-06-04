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Изменились сроки перекрытия на трассы "Астана — Караганда"

Сегодня 2026, 12:53
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BAQ.kz Сегодня 2026, 12:53
Сегодня 2026, 12:53
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Фото: BAQ.kz

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает об изменении сроков работ по среднему ремонту на трассе "Астана – Караганда".

Ремонт будет проводиться на участке от переулка Кобда до улицы А-135. В связи с этим с 9 июня по 9 июля движение на данном отрезке будет частично ограничено.

При этом движение транспорта организуют в обоих направлениях по одной стороне дороги. Работы будут выполняться поэтапно.

Для объезда водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты:

  • от транспортной развязки направо по объездной до улицы Акжол или шоссе Алаш;
  • от транспортной развязки налево по объездной до улицы Шерхана Муртаза.

В ведомстве просят водителей заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения. Для безопасности движения на участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

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