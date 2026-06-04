Изменились сроки перекрытия на трассы "Астана — Караганда"

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает об изменении сроков работ по среднему ремонту на трассе "Астана – Караганда".

Ремонт будет проводиться на участке от переулка Кобда до улицы А-135. В связи с этим с 9 июня по 9 июля движение на данном отрезке будет частично ограничено.

При этом движение транспорта организуют в обоих направлениях по одной стороне дороги. Работы будут выполняться поэтапно.

Для объезда водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты:

от транспортной развязки направо по объездной до улицы Акжол или шоссе Алаш;

от транспортной развязки налево по объездной до улицы Шерхана Муртаза.

В ведомстве просят водителей заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения. Для безопасности движения на участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.