Изменились сроки перекрытия на трассы "Астана — Караганда"
Сегодня 2026, 12:53
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Сегодня 2026, 12:53Сегодня 2026, 12:53
110Фото: BAQ.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает об изменении сроков работ по среднему ремонту на трассе "Астана – Караганда".
Ремонт будет проводиться на участке от переулка Кобда до улицы А-135. В связи с этим с 9 июня по 9 июля движение на данном отрезке будет частично ограничено.
При этом движение транспорта организуют в обоих направлениях по одной стороне дороги. Работы будут выполняться поэтапно.
Для объезда водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты:
- от транспортной развязки направо по объездной до улицы Акжол или шоссе Алаш;
- от транспортной развязки налево по объездной до улицы Шерхана Муртаза.
В ведомстве просят водителей заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения. Для безопасности движения на участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
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