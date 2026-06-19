В Алматы началось строительство первой линии легкорельсового транспорта (LRT). В связи с проведением работ на улице Бауыржана Момышулы вводятся временные ограничения движения.

Как сообщили городские власти, на участке от улицы Монке би до улицы Толе би будут закрыты две средние полосы движения. На период строительства также приостанавливается работа выделенной полосы для общественного транспорта, а камеры фиксации нарушений не будут штрафовать автомобилистов за движение по этой полосе.

Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать возможные затруднения на данном участке дороги.

Первая очередь LRT пройдет по маршруту: улица Момышулы – улица Толе би – проспект Абылай хана – железнодорожный вокзал «Алматы-2».

Депо для обслуживания подвижного состава разместят в южной части Индустриальной зоны Алатауского района.

Общая протяженность первого этапа линии составит 18,3 километра.

Напомним, 12 июня в Алматы определились компании, которые займутся реализацией проектов легкорельсового транспорта (LRT) и системы SkyTrain. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочей поездки акима города Дархана Сатыбалды в Китай, где он провел переговоры с руководством крупнейших предприятий транспортной отрасли. Одним из главных итогов визита стало подписание меморандума между Управлением развития дорожной инфраструктуры Алматы, китайской компанией CRRC и ТОО "Integra Construction KZ". Документ предусматривает сотрудничество по реализации проекта LRT и поставке подвижного состава для будущей линии.

Кроме того, консорциум китайских компаний совместно с ТОО "Integra Construction KZ" подписал соглашение о проектировании и строительстве линии SkyTrain.

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