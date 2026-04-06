В Алматы в 2026 году планируют высадить более 550 тысяч деревьев и кустарников в рамках экологической программы «Таза Қазақстан», передает BAQ.KZ.

Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды, работа по озеленению города ведётся системно и поэтапно.

В этом году планируется высадить свыше 7,2 тысячи крупномерных деревьев высотой 5–6 метров, более 500 тысяч кустарников и около 40 тысяч компенсационных саженцев.

Весной запланирован отдельный этап - в этот период планируют высадить около 19 тысяч растений. Из них почти 3,7 тысячи составят крупные деревья и ещё 15 тысяч - компенсационные саженцы.

На сегодняшний день уже высажено более 6 тысяч зеленых насаждений, включая 2,6 тысячи крупномерных деревьев и около 4 тысяч саженцев.

Дополнительно вдоль улицы Садыкова планируется высадить 80 крупных деревьев высотой до 6 метров.

По словам заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды Мадияра Кожекеева, при озеленении особое внимание уделяется приживаемости растений и выбору устойчивых пород.

«Работы проводятся с учетом климатических условий. Основной акцент делается на формировании комфортной городской среды и создании зелёных пространств для жителей», - отметил он.

Видео с набережной Алматы вызвало вопросы у жителей