В акимате Алматы состоялось торжественное награждение Асыла Ахметова - жителя города, проявившего необычайное мужество и спасшего людей от пожара в жилом комплексе "Алма Сити", передает BAQ.KZ. За свой героический поступок он получил денежный сертификат и слова глубокой благодарности от городских властей.

Инцидент произошел 4 июня в Наурызбайском районе: на балконе квартиры на четвертом этаже загорелся мусор. Пока пожарные еще не прибыли на место, Асыл Ахметов, проходивший мимо, не растерялся и самостоятельно поднялся на четвертый этаж, чтобы потушить огонь и предотвратить возможную трагедию.

"Для меня это большая честь - получить признание, но главной мотивацией был не приз и награда. Помогать людям, оказавшимся в беде, я считаю своим гражданским долгом. Уверен, что любой на моем месте поступил бы так же", - сказал Асыл.

Видео с его героическим поступком быстро разошлось по соцсетям и собрало сотни положительных отзывов от жителей города. Благодаря оперативным и смелым действиям Асыла удалось избежать серьезных последствий и сохранить жизни.

Ранее мы сообщали, что в Алматы прохожий взобрался на четвертый этаж и голыми руками потушил пожар.