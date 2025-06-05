4 июня в 17:07 в Наурызбайском районе Алматы, по адресу: ул. Жунисова, д. 2/23, корп. 11, в жилом комплексе "Алма Сити", произошло загорание мусора на балконе квартиры на 4-м этаже 10-этажного дома, передает BAQ.KZ.

Площадь возгорания составила около 1 квадратного метра. Однако до прибытия пожарных подразделений огонь был успешно ликвидирован прохожим — Асылом Ахметовым, 1992 года рождения.

По данным ДЧС Алматы, мужчина проявил решительность и мужество, проник на балкон и выбросил горящий мусор, не дав огню распространиться.

"Благодаря его действиям удалось избежать серьёзных последствий", — сообщили в департаменте.

За свою инициативу и гражданскую позицию Ахметов представлен к награде от имени Министра по чрезвычайным ситуациям.

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