В Алматы прохожий взобрался на четвертый этаж и голыми руками потушил пожар
Неравнодушный предотвратил пожар в жилом комплексе "Алма Сити" в Алматы.
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4 июня в 17:07 в Наурызбайском районе Алматы, по адресу: ул. Жунисова, д. 2/23, корп. 11, в жилом комплексе "Алма Сити", произошло загорание мусора на балконе квартиры на 4-м этаже 10-этажного дома, передает BAQ.KZ.
Площадь возгорания составила около 1 квадратного метра. Однако до прибытия пожарных подразделений огонь был успешно ликвидирован прохожим — Асылом Ахметовым, 1992 года рождения.
По данным ДЧС Алматы, мужчина проявил решительность и мужество, проник на балкон и выбросил горящий мусор, не дав огню распространиться.
"Благодаря его действиям удалось избежать серьёзных последствий", — сообщили в департаменте.
За свою инициативу и гражданскую позицию Ахметов представлен к награде от имени Министра по чрезвычайным ситуациям.
Ранее мы писали о том, что огнеборцы вынесли 25 баллонов из пылающего огнем коровника в Шымкенте.
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