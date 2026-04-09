МВД заплатит алматинцам за оружие - старт акции
Сдавшие незарегистрированное оружие смогут избежать ответственности.
В Алматы 20 апреля стартует республиканская акция по добровольному выкупу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщил начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев, участие в акции позволит гражданам избежать ответственности и одновременно внести вклад в безопасность.
«Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Более того, за сданное оружие предусмотрено денежное вознаграждение. Призываем жителей проявить гражданскую сознательность и воспользоваться данной возможностью», - отметил Тимур Ногайбаев.
В полиции уточнили, что прием оружия будет осуществляться в территориальных подразделениях органов внутренних дел. Размер выплат зависит от технического состояния оружия и определяется специальной комиссией.
