Скончалась алматинка, пострадавшая при падении дерева в роще Баума
10 Июля 2026, 20:50
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10 Июля 2026, 20:5010 Июля 2026, 20:50
45Фото: instagram.com/yasmin_abitovaa
В Алматы скончалась 19-летняя Селина Абитова, которая находилась в коме после того, как в роще Баума на нее упало сухое дерево.
О ее смерти сообщили родственники.
Напомним, трагедия произошла 27 июня около 15:00. Во время прогулки по роще на девушку упало большое сухое дерево. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу, где врачи боролись за ее жизнь, однако спасти Селин не удалось.
После случившегося родственники девушки заявили, что в роще Баума остается много сухих и аварийных деревьев, которые представляют опасность для посетителей.
Ранее корреспондент BAQ.KZ побывал в роще и убедился, что на ее территории действительно есть немало засохших деревьев, которые могут упасть в любой момент.
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