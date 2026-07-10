Скончалась алматинка, пострадавшая при падении дерева в роще Баума

В Алматы скончалась 19-летняя Селина Абитова, которая находилась в коме после того, как в роще Баума на нее упало сухое дерево.

О ее смерти сообщили родственники.

Напомним, трагедия произошла 27 июня около 15:00. Во время прогулки по роще на девушку упало большое сухое дерево. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу, где врачи боролись за ее жизнь, однако спасти Селин не удалось.

После случившегося родственники девушки заявили, что в роще Баума остается много сухих и аварийных деревьев, которые представляют опасность для посетителей.

Ранее корреспондент BAQ.KZ побывал в роще и убедился, что на ее территории действительно есть немало засохших деревьев, которые могут упасть в любой момент.