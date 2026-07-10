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Скончалась алматинка, пострадавшая при падении дерева в роще Баума

10 Июля 2026, 20:50
АВТОР
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instagram.com/yasmin_abitovaa 10 Июля 2026, 20:50
10 Июля 2026, 20:50
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Фото: instagram.com/yasmin_abitovaa

В Алматы скончалась 19-летняя Селина Абитова, которая находилась в коме после того, как в роще Баума на нее упало сухое дерево.

О ее смерти сообщили родственники.

Напомним, трагедия произошла 27 июня около 15:00. Во время прогулки по роще на девушку упало большое сухое дерево. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу, где врачи боролись за ее жизнь, однако спасти Селин не удалось.

После случившегося родственники девушки заявили, что в роще Баума остается много сухих и аварийных деревьев, которые представляют опасность для посетителей.

Ранее корреспондент BAQ.KZ побывал в роще и убедился, что на ее территории действительно есть немало засохших деревьев, которые могут упасть в любой момент.

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