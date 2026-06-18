В Алматы среди пенсионеров уровень депрессии снизился на 50%
Исследование показало, что среди посетителей Центров активного долголетия уровень депрессии снизился на 50%, а чувство одиночества — на 55%.
Сегодня 2026, 15:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самое читаемое
- Один из крупнейших НПЗ России приостановил работу
- Прогноз погоды на июль 2026 в Казахстане: где ожидается жара до +46 градусов и сильные дожди
- Что произошло на ЧМ-2026 за ночь: исторический гол Узбекистана и победа Англии
- Жара до +43 градусов и грозы: прогноз погоды по Казахстану на 18-20 июня
- Стало известно, кто устроил пожар на детской площадке в Триатлон-парке Астаны