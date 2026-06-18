Уровень депрессии и чувство одиночества среди пенсионеров Алматы значительно снизились благодаря работе Центров активного долголетия. Об этом сообщила директор Центра активного долголетия Алматы Сауле Бекетаева.

По ее словам, центры помогают пожилым людям не только укреплять здоровье, но и избегать социальной изоляции.

"По результатам исследования уровень депрессии снизился на 50%, а чувство одиночества уменьшилось на 55%. Более 70% участников отметили улучшение физического и эмоционального состояния. Это подтверждает эффективность проекта", – заявила Сауле Бекетаева на площадке Региональной службы коммуникаций.

Она также отметила, что наличие центров во всех районах города делает их услуги доступными для людей старшего возраста.

В настоящее время услугами Центров активного долголетия в Алматы пользуются более 18 тысяч пенсионеров. За время работы им было оказано свыше 222 тысяч различных услуг.

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