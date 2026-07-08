Что скрывал актюбинец в железном сейфе: полиция раскрыла детали

В Актюбинской области полицейские обнаружили незарегистрированное охотничье оружие и останки сайгаков у жителя одного из сел региона.

Оперативно-профилактические мероприятия прошли в рамках акции "Қарасора". Сотрудники полиции при поддержке бойцов специального подразделения провели санкционированные следственные действия по месту жительства жителя села Иргиз.

В ходе обыска в металлическом сейфе были обнаружены и изъяты гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-12 12-го калибра, 56 патронов, 12 рогов сайгака, а также две туши животных.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и происхождение изъятых предметов.

В ведомстве напомнили, что незаконное хранение оружия, а также добыча и хранение животных, находящихся под особой охраной государства, влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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