В Алматы задержали четверых по делу об убийстве владельца квартиры

В Алматы по делу об убийстве 61-летнего мужчины задержали четырёх человек. По данным полиции, расследование также касается возможного незаконного завладения квартирой погибшего. Все четверо подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Для расследования создали специальную следственно-оперативную группу МВД из числа наиболее опытных сотрудников. Ход дела находится на особом контроле министра внутренних дел.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором двое мужчин выносят из подъезда многоэтажного дома человека с пакетом на голове. По словам жильцов, мужчина выглядел без сознания и являлся владельцем одной из квартир в доме. Жители также сообщали, что 10 октября узнали о продаже его квартиры. Эти обстоятельства вызвали у них подозрения в возможной причастности так называемых чёрных риелторов.

Изначально полиция сообщала о задержании трёх человек. Теперь число задержанных увеличилось до четырёх. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются.