В Алматы задержали лжесотрудников УБОП, вымогавших 3 млн тенге

В Алматы задержаны четверо подозреваемых в вымогательстве, которые, по данным полиции, представлялись сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП). Об этом сообщает Polisia.kz.

По информации МВД, преступление произошло 10 августа. Группа лиц якобы выследила жителя Алматы, после чего злоумышленники представились сотрудниками УБОП и, угрожая пистолетом, заставили мужчину сесть в автомобиль.

Потерпевшего вывезли за пределы города. Там, оказывая на него давление, подозреваемые потребовали деньги и заставили позвонить родственнице. Женщина перевела на указанный ими номер 3 млн тенге.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали четырех человек. В МВД сообщили, что все подозреваемые ранее были судимы, а один из них отбывал наказание за убийство.

Задержанных водворили в изолятор временного содержания.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли два ружья, карабин, газовый пистолет и боеприпасы. Расследование продолжается.

Как сообщили в МВД, аналогичное уголовное дело расследуется в Актюбинской области. Там задержан ранее судимый местный житель. По версии следствия, он также представлялся сотрудником УБОП и с помощью шантажа и психологического давления вымогал деньги у граждан.

В МВД призвали казахстанцев не поддаваться на угрозы со стороны людей, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, и в подобных случаях незамедлительно обращаться в полицию.

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