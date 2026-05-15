Кому дадут ипотеку под 5% в Алматы: условия программы

С 1 июня в Алматы начнётся приём заявок на участие в программе "Алматы Жастары", которая предусматривает выдачу льготных жилищных займов для молодёжи. Подать документы можно будет до 15 июня через портал kezekte.kz.

Заявки принимаются онлайн с 09:00 1 июня до 18:00 15 июня.

Для участия необходимо авторизоваться на портале с помощью электронной цифровой подписи и выбрать соответствующий раздел жилищных сервисов.

Программа предусматривает достаточно привлекательные условия: максимальная сумма займа составляет до 20 миллионов тенге, ставка - 5% годовых, а первоначальный взнос начинается от 10%. При этом участники смогут выбрать жильё как на первичном, так и на вторичном рынке, что расширяет возможности поиска подходящего варианта.

Участвовать в программе могут молодые жители Алматы в возрасте до 35 лет. Одним из ключевых требований является наличие постоянной регистрации в городе не менее одного года. Кроме того, у заявителя и членов его семьи не должно быть жилья в собственности в течение последних пяти лет.

Отдельное внимание уделяется занятости: необходимо иметь официальный трудовой стаж в Алматы не менее шести месяцев, а также подтверждённые пенсионные отчисления.

Программа ориентирована на широкий круг специалистов - от работников здравоохранения, образования и науки до представителей СМИ, социальной сферы, правоохранительных органов и коммунальных служб. Также подать заявку смогут участники программы "Работающая молодёжь", которые уже арендуют жильё при поддержке государства.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (727) 225-14-57.

Ранее мы рассказывали, что ипотека в Казахстане может подешеветь. Согласно новому подходу, чем выше размер первоначального взноса, тем ниже может быть процентная ставка по ипотеке.