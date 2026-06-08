В Арале строят новый железнодорожный вокзал за 1,5 млрд тенге
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Аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев в ходе рабочей поездки в Аральский район ознакомился со строительством нового железнодорожного вокзала "Арал теңізі".
Объект входит в число 124 железнодорожных вокзалов по стране, которые модернизируются по поручению Главы государства. В Кызылординской области в программу обновления включены вокзалы всех районных центров, станции Торетам и Сексеул, а также платформа на станции Талап в Жанакорганском районе.
Строительство нового вокзала в Арале началось в прошлом году. На реализацию проекта выделено 1,5 млрд тенге. Генеральным подрядчиком выступает ТОО "Техоснастка-Ремсервис".
Общая площадь здания составляет 459,47 квадратного метра. В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу металлоконструкций, внутренней отделке и облицовке фасада. На строительной площадке задействованы 25 рабочих.
Как отметили в акимате, новый вокзал позволит повысить качество обслуживания пассажиров и станет одним из современных архитектурных объектов города.
В ходе осмотра объекта глава региона поручил ответственным ведомствам и подрядной организации обеспечить высокое качество строительных работ, завершить проект в установленные сроки и своевременно ввести вокзал в эксплуатацию.
Напомним, в стране в 2025 году по поручению Главы государства начата комплексная работа по обновлению 124 вокзалов. В 2025 году уже модернизированы вокзалы на станциях Жаксы, Курорт-Боровое, Макинка, Шортанды, Узун-Агаш, Шамалган, Сагиз, Макат, Талдыкорган, Акши, Темиртау, Айса, Кушмурун, Аманкарагай, Талап, Казалы, Бозшаколь, Тайынша и Жанаесиль. В первом квартале 2026 года работы завершены на станциях Семиглавый Мар, Мырза, Сары-Шаган, Коктума, Агадыр, Караганда-Сортировочная, Жанакорган, Шиели, Жетысу, Карасор, Тобол, Калкаман, Доссор, Кызылжар, Саумалколь, Жалтыр и Аккыстау.
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