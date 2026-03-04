В Казахстане готовятся серьезные изменения на рынке ценных бумаг. По поручению Президента страны, которое было дано на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) вместе с Национальным банком разрабатывают Программу развития фондового рынка до 2030 года. Параллельно планируется подготовить новый закон о рынке ценных бумаг. Главная цель — модернизировать финансовую систему и создать рынок капитала, который сможет привлекать инвестиции и поддерживать развитие экономики. О том, что именно изменится для инвесторов, читайте в обзоре BAQ.kz.

Больше инвесторов на фондовом рынке

Следуя из документа опубликованного Агентством, одним из главных направлений реформы станет расширение инвесторской базы. Планируется изменить систему управления пенсионными активами и расширить возможности инвестирования для финансовых организаций. Одновременно будет усиливаться работа по повышению финансовой грамотности населения, чтобы больше граждан начали инвестировать.

Особое внимание уделяется привлечению иностранных инвесторов. Казахстан планирует наладить прямое взаимодействие с международными депозитариями и открыть иностранным участникам прямые счета в Центральном депозитарии. Это должно помочь стране войти в международные индексы развивающихся рынков и привлечь долгосрочный капитал.

Частные компании будут чаще выходить на биржу

Власти также намерены стимулировать выход бизнеса на фондовый рынок. Сегодня многие компании предпочитают банковские кредиты, однако государство хочет, чтобы бизнес активнее привлекал деньги через выпуск акций и облигаций.

Для этого планируется упростить процедуры эмиссии ценных бумаг и полностью цифровизировать этот процесс. Кроме того, обсуждается создание новой правовой формы бизнеса, которая будет находиться между ТОО и акционерным обществом. Рассматривается и возможность связывать государственную поддержку компаний с их последующим выходом на фондовый рынок.

Модернизация инфраструктуры рынка

Реформа также предполагает обновление инфраструктуры фондового рынка. Планируется модернизировать биржу, центральный депозитарий, клиринговые организации и кастодиальные компании.

Кроме того, предполагается запуск платформы для выпуска и обращения цифровых финансовых активов. В инфраструктуру рынка будут внедряться современные технологии, включая искусственный интеллект и биометрическую идентификацию инвесторов.

Интеграция в глобальные рынки

Казахстан рассчитывает усилить свою роль в международных финансовых рынках. Власти планируют привлекать инвесторов и участников из стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Кавказа, ЕАЭС и Ближнего Востока.

Для этого будет упрощаться доступ иностранных финансовых инструментов на казахстанский рынок и устраняться регуляторные барьеры для зарубежных инвесторов.

Появление новых фининструментов

В рамках реформы планируется внедрение новых инвестиционных инструментов. Речь идет о развитии коллективных инвестиций, цифровых финансовых активов и токенизации традиционных ценных бумаг.

Также обсуждается выпуск исламских облигаций и запуск организованной торговли углеродными единицами. В инфраструктуру рынка будут внедряться технологии блокчейна, алгоритмическая торговля и решения на основе искусственного интеллекта.

Усиление прозрачности бизнеса

Отдельное внимание будет уделено корпоративному управлению. Власти считают, что повышение прозрачности компаний является ключевым фактором доверия инвесторов.

Для крупного бизнеса планируется обновить требования по раскрытию информации с ориентацией на международные стандарты. Для малого и среднего бизнеса могут появиться дополнительные требования по раскрытию финансовой отчетности и ответственность руководителей перед инвесторами.

Новая модель надзора на рынке

С 2026 года начнет внедряться новая система надзора на рынке ценных бумаг. Регулятор будет переходить от формального контроля к риск-ориентированному подходу. Это означает, что внимание будет уделяться не только соблюдению правил, но и реальному управлению рисками, устойчивости компаний и защите инвесторов.

Новый закон о рынке ценных бумаг

Для реализации реформы будут разрабатывать новый закон о рынке ценных бумаг. Сейчас регулирование рынка распределено между 12 различными законами. Новый документ должен объединить нормы и создать более современную и понятную систему регулирования.

Законопроект планируется подготовить и внести в парламент Казахстана в октябре 2026 года.

Усиление контроля за брокерами и борьба с мошенниками

Одновременно власти намерены усилить контроль за профессиональными участниками рынка. Будут пересмотрены требования к капиталу брокерских компаний и усилен надзор за алгоритмической торговлей.

Также планируется активнее бороться с нелегальными участниками рынка. В частности, рассматривается возможность блокировки рекламы лжеброкеров и усиление ответственности за нарушения, связанные с использованием инсайдерской информации.

Ранее мы уже писали о том, что АРРФР запускает новую систему надзорной оценки для брокеров и управляющих компаний.