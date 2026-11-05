В Ашхабаде прячут очереди за российской говядиной

В Ашхабаде начали продавать говядину российского производства по 70 манатов (более 9 тыс. тенге) за килограмм. Однако доступная цена обернулась ажиотажным спросом: покупателям приходится ждать своей очереди по два-три часа, а за один раз можно приобрести не более пяти килограммов мясаю.

По данным «Хроники Туркменистана»,

По данным «Хроники Туркменистана»,

По данным «Хроники Туркменистана»,

По данным "Хроники Турменистана", чтобы скрыть большие очереди покупателей, мясо продают не в центре Ашхабада, а на окраине столицы – в селе Кипчак (Gypjak).

О появлении говядины по 70 манатов стало известно в конце прошлой недели. Изначально горожане предполагали, что речь идёт о временной акции, однако, по словам продавцов, поставки и торговлю планируют продолжать как минимум до окончания новогодних праздников.

Как сообщается, из России в Туркменистан доставили 700 голов крупного рогатого скота. Животных привезли живыми, после чего забивают, разделывают и реализуют на предприятии общества потребителей.

Появление более доступной говядины повлияло и на местный рынок. В частности, подешевела баранина: если ранее килограмм стоил 135 манатов, то теперь его продают примерно за 100 манатов.

Читайте также:

Говядина исчезла с прилавков в Туркменистане: что произошло

Говядина исчезла с прилавков в Туркменистане: что произошло