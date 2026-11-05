В Ашхабаде прячут очереди за российской говядиной
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В Ашхабаде начали продавать говядину российского производства по 70 манатов (более 9 тыс. тенге) за килограмм. Однако доступная цена обернулась ажиотажным спросом: покупателям приходится ждать своей очереди по два-три часа, а за один раз можно приобрести не более пяти килограммов мясаю.
По данным "Хроники Турменистана", чтобы скрыть большие очереди покупателей, мясо продают не в центре Ашхабада, а на окраине столицы – в селе Кипчак (Gypjak).
О появлении говядины по 70 манатов стало известно в конце прошлой недели. Изначально горожане предполагали, что речь идёт о временной акции, однако, по словам продавцов, поставки и торговлю планируют продолжать как минимум до окончания новогодних праздников.
Как сообщается, из России в Туркменистан доставили 700 голов крупного рогатого скота. Животных привезли живыми, после чего забивают, разделывают и реализуют на предприятии общества потребителей.
Появление более доступной говядины повлияло и на местный рынок. В частности, подешевела баранина: если ранее килограмм стоил 135 манатов, то теперь его продают примерно за 100 манатов.
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