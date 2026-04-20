В Астане 18-летнего парня сняли с крыши ЖК Коркем 3
С какой целью парень забрался на крышу дома в полиции не уточнили.
Сегодня 2026, 15:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:56Сегодня 2026, 15:56
116Фото: Марк Брюшко.
Полицейские и спасатели сняли 18-летнего астанчанина с крыши, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.
В полиции сообщили, что 20 апреля поступило сообщение о мужчине, находившемся на крыше многоэтажного жилого дома. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. Также были привлечены психологи. Для обеспечения безопасности территорию оцепили, а внизу развернули спасательную надувную подушку.
В департаменте сообщили, что в результате слаженных действий специалистов молодой человек был снят с крыши и сейчас находится в безопасности.
Напоминим, именно в ЖК Коркем 3, ндеавно произошла трагедия, тогда в пожаре погибли трое детей и сильно пострадала их мать.
Самое читаемое
- Штрафы ПДД в Казахстане в 2026 году: полный разбор нарушений, сумм и последствий
- В одном из сел Абайской области модернизируют уличное освещение
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 апреля
- Ведущий университет ВКО получил наивысшую оценку рейтинга QS Stars
- Более 200 жителей Алматы получили новое жилье по программе реновации