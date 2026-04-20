В Астане 18-летнего парня сняли с крыши ЖК Коркем 3

Полицейские и спасатели сняли 18-летнего астанчанина с крыши, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

В полиции сообщили, что 20 апреля поступило сообщение о мужчине, находившемся на крыше многоэтажного жилого дома. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. Также были привлечены психологи. Для обеспечения безопасности территорию оцепили, а внизу развернули спасательную надувную подушку.

В департаменте сообщили, что в результате слаженных действий специалистов молодой человек был снят с крыши и сейчас находится в безопасности.

Напоминим, именно в ЖК Коркем 3, ндеавно произошла трагедия, тогда в пожаре погибли трое детей и сильно пострадала их мать.