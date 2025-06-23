В Астане мужчина убил бывшую девушку и ранил её младшего брата
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В одном из жилых комплексов столицы произошло жестокое преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс. Мужчина напал на свою бывшую девушку, убил её, а затем ранил ножом её младшего брата, передает BAQ.KZ.
По данным Департамента полиции Астаны, подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
"В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в жилом доме. На месте происшествия было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал её несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями доставлен в больницу", - сообщили в полиции.
В соцсетях сообщают, что подозреваемый в момент нападения также пытался напасть на прохожих. Эта информация официально пока не подтверждена.
Правоохранительные органы продолжают расследование.
Другие детали пока не разглашаются в интересах следствия.
Напомним, в Астане также расследуется жестокое убийство, совершённое в жилом комплексе "Орбита". Мужчина зверски убил возлюбленную и выбросился с 25-го этажа.
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