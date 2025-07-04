В Астане начали работу три кассационных суда, назначены председатели
Верховный Суд сосредоточится на практике.
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С 1 июля в Астане на основании поручения Президента запущены три кассационных суда — по уголовным, гражданским и административным делам, передает BAQ.KZ.
Ранее кассацию осуществлял Верховный Суд, при этом пересмотр гражданских и уголовных дел велся выборочно:
- Гражданские жалобы граждан рассматривались судьёй единолично.
- Уголовные дела проходили коллегиальное предварительное рассмотрение тремя судьями.
- В административных делах действовала сплошная кассация, без предварительного фильтра.
Такая разница в подходах ограничивала доступ населения к кассации и не соответствовала запросу на доступность правосудия.
С начала июля отменено предварительное рассмотрение по уголовным и гражданским делам.
Все жалобы включаются в производство и передаются на коллегиальный (не менее трёх судей) пересмотр по существу.
Теперь сплошная кассация позволяет рассматривать жалобы по сути, а не по усмотрению суда, срок рассмотрения которых не будет превышать шесть месяцев.
Верховный Суд будет сосредоточен на обеспечении единообразия судебной практики. Возможен пересмотр актов по его инициативе лишь в исключительных случаях.
По указу Президента назначены:
- Кассационный суд по гражданским делам — председатель Аскар Смайлов и 37 судей.
- По уголовным делам — председатель Акан Жумагулов и 20 судей.
- По административным делам — председатель Берик Нажмиденов и 18 судей.
- Также руководителем Департамента кассационных судов назначен Ержан Кужахметов.
Адреса судов в Астане:
- Гражданские и уголовные дела: ул. Бейбитшилик, 37.
- Административные дела: ул. Толе би, 53.
Ранее сообщалось, что будущих судей в Казахстане проверяют по всем фронтам.
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