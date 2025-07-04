С 1 июля в Астане на основании поручения Президента запущены три кассационных суда — по уголовным, гражданским и административным делам, передает BAQ.KZ.

Ранее кассацию осуществлял Верховный Суд, при этом пересмотр гражданских и уголовных дел велся выборочно:

Гражданские жалобы граждан рассматривались судьёй единолично.

Уголовные дела проходили коллегиальное предварительное рассмотрение тремя судьями.

В административных делах действовала сплошная кассация, без предварительного фильтра.

Такая разница в подходах ограничивала доступ населения к кассации и не соответствовала запросу на доступность правосудия.

С начала июля отменено предварительное рассмотрение по уголовным и гражданским делам.

Все жалобы включаются в производство и передаются на коллегиальный (не менее трёх судей) пересмотр по существу.

Теперь сплошная кассация позволяет рассматривать жалобы по сути, а не по усмотрению суда, срок рассмотрения которых не будет превышать шесть месяцев.

Верховный Суд будет сосредоточен на обеспечении единообразия судебной практики. Возможен пересмотр актов по его инициативе лишь в исключительных случаях.

По указу Президента назначены:

Кассационный суд по гражданским делам — председатель Аскар Смайлов и 37 судей.

По уголовным делам — председатель Акан Жумагулов и 20 судей.

По административным делам — председатель Берик Нажмиденов и 18 судей.

Также руководителем Департамента кассационных судов назначен Ержан Кужахметов.

Адреса судов в Астане:

Гражданские и уголовные дела: ул. Бейбитшилик, 37.

Административные дела: ул. Толе би, 53.

Ранее сообщалось, что будущих судей в Казахстане проверяют по всем фронтам.