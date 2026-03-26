В Астане 26 марта в 10:00 состоится заседание Сената Парламента Казахстана. В повестке - вопросы ратификации международных соглашений, передает BAQ.KZ.

На заседании планируется рассмотреть два вопроса, касающихся ратификации протоколов о внесении изменений в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Речь идет о документах от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года.

После заседания для представителей СМИ запланирован брифинг, в котором примут участие депутат Сената Евгений Больгерт, вице-министр юстиции Даниель Ваисов.

Напомним, 3 марта 2026 года мажилис ратифицировал протоколы о внесении изменений в международные конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Документы позволят исполнять судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей на территориях государств - участников соответствующих соглашений.