В Астане началось очередное заседание Сената
На заседании планируется рассмотреть два вопроса
В Астане 26 марта в 10:00 состоится заседание Сената Парламента Казахстана. В повестке - вопросы ратификации международных соглашений, передает BAQ.KZ.
На заседании планируется рассмотреть два вопроса, касающихся ратификации протоколов о внесении изменений в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Речь идет о документах от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года.
После заседания для представителей СМИ запланирован брифинг, в котором примут участие депутат Сената Евгений Больгерт, вице-министр юстиции Даниель Ваисов.
Напомним, 3 марта 2026 года мажилис ратифицировал протоколы о внесении изменений в международные конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Документы позволят исполнять судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей на территориях государств - участников соответствующих соглашений.
