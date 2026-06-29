В Астане с 29 июня по 5 июля частично ограничат движение транспорта по улице Александра Кравцова. Причиной станет проведение среднего ремонта дорожного покрытия, передает BAQ.kz.

Ограничения затронут участок от улицы Таха Хусейна до улицы Жумабека Ташенова. Полностью движение перекрывать не будут – проезд организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Горожанам рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек в пути.

"Уважаемые жители и гости столицы, просим с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свои маршруты", – обратились в городских службах.

Водителей просят учитывать изменения при планировании поездок, поскольку на участке возможны затруднения движения. Для безопасности участников дорожного движения на время ремонта установят временные дорожные знаки, ограждения и указатели.

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