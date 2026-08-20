В Астане продолжают рассматривать дело о гибели фельдшера Улданы Мырзуан

В Астане продолжается судебное разбирательство по уголовному делу о гибели 23-летнего фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан. Заседание проходит с онлайн-трансляцией, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

На скамье подсудимых - председатель ОСИ Сауле Жубаниязова. Ей предъявлено обвинение по статье 254 Уголовного кодекса РК - «Недобросовестное отношение к обязанностям».

Ранее в суде прокурор Саяжан Серикова огласила обвинительный акт. Согласно позиции обвинения, в распоряжении ОСИ находилось техническое заключение по обследованию жилого дома по проспекту Тауелсиздик, 24Б. В документе 2017 года общий физический износ здания оценивался в 31%, при этом специалисты указывали на необходимость проведения ремонтных работ фасада.

По версии обвинения, в период исполнения обязанностей председателя ОСИ Жубаниязова не обеспечила надлежащие визуальные осмотры фасада, своевременное выявление дефектов и аварийно-опасных участков, а также не организовала необходимые ремонтно-восстановительные работы. Вину подсудимой предстоит установить суду.

Напомним, трагедия произошла 8 ноября 2025 года.

После обрушения фрагментов облицовки фасада пострадали несколько человек. На место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Во время оказания помощи произошло последующее обрушение, в результате которого фельдшер Улдана Мырзуан получила тяжелые травмы. Позже она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Сегодня рассмотрение дела продолжается. За ходом судебного заседания можно следить в онлайн-формате. Корреспондент BAQ.KZ также следит за процессом.