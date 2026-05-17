В Астане проходит финальный день турнира PGL Astana 2026

В столице продолжается международный турнир PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2. Сегодня, 17 мая, на площадке Barys Arena состоится решающий матч соревнований, по итогам которого станет известен чемпион мирового первенства.

Как сообщает официальный сайт акимата Астаны, в финале встретятся Team Spirit и Team Falcons, которые накануне одержали победы в полуфинальных матчах. Финальная встреча вызывает большой интерес среди поклонников киберспорта как в Казахстане, так и за рубежом.

С первых дней турнир стал одним из самых обсуждаемых киберспортивных событий региона. За два игровых дня матчи на арене посетили около 16 тысяч зрителей, а аудитория онлайн-трансляций по всему миру достигала сотен тысяч просмотров.

Болельщики продолжают активно поддерживать команды, создавая яркую атмосферу на трибунах. Для зрителей на площадке также организованы тематические фан-зоны и развлекательные активности.

По словам зрителей, финальный день турнира ощущается как настоящий спортивный праздник - фанаты приходят поддержать любимые команды и активно болеют за игроков.

Проведение PGL Astana 2026 способствует продвижению столицы Казахстана как современной международной площадки для проведения крупных спортивных и киберспортивных мероприятий.