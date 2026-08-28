В Астане проходит первая сессия Курултая нового созыва

Сегодня в Астане особый день: в столице начинает работу первая сессия нового законодательного органа страны. Избрали его казахстанцы всего несколько дней назад, и вот 145 депутатов впервые собираются вместе – уже в новом качестве.

Первую сессию созвал Президент Касым-Жомарт Токаев указом от 26 августа.

Заседание начинается в 11:00, в зале присутствует и глава государства.

Открывая первую сессию Курултая первого созыва, Президент поздравил депутатов и подчеркнул историческое значение этого дня.

«Сегодня наша страна вступает в чрезвычайно важный этап своего развития. Это событие имеет исключительное, поистине историческое значение для нашего государства. Мы открываем новую страницу в летописи нации», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в соответствии с новой Конституцией, поддержанной казахстанцами на общенациональном референдуме, однопалатный законодательный орган официально приступает к работе.

«Это означает, что именно с этого дня берет начало процесс обновления политической системы государства», – заявил Глава государства.

По словам Токаева, Курултаю предстоит сыграть особую роль в новой политической системе страны. Президент подчеркнул, что от качества его работы будет зависеть в том числе развитие национального законодательства и правовой системы.

«Курултай кардинально модернизирует систему власти и придаст мощный импульс работе всего государственного аппарата. Повышая качество национального законодательства, Курултай обеспечит мощный фундамент правовой системы страны», – сказал Президент.

Обращаясь непосредственно к депутатам первого созыва, Токаев подчеркнул особую ответственность, которая на них возлагается.

«Выполнение этой исторической миссии возлагается на вас. Быть депутатом Курултая первого созыва – это, прежде всего, особенный, без преувеличения, счастливый момент. Уверен, что вы будете достойно служить на благо страны, в полной мере подтверждая свой высокий авторитет!» – заключил Глава государства.

Днём ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всех 145 избранных депутатов Курултая. Именно с этого момента их депутатские полномочия официально вступили в силу.

Акорда

Для многих депутатов сегодня – первый рабочий день в новом статусе. Один из центральных моментов сессии – принесение депутатами присяги народу Казахстана. Присягу принимает Президент страны.

Что решат депутаты на первом заседании

После этого депутатам предстоит перейти к организационным вопросам. Прежде всего им нужно избрать председателя Курултая. Также предстоит сформировать парламентские структуры и определить порядок дальнейшей работы нового состава. Именно с этих решений начнутся уже настоящие рабочие будни Курултая – рассмотрение законопроектов, взаимодействие с Правительством, обсуждение бюджета и других вопросов, напрямую связанных с жизнью казахстанцев.

Напомним об итогах выборов

Напомним, выборы депутатов Курултая прошли 23 августа. По их итогам пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Әділет» получила 110 мандатов, «Ауыл» – 10, Respublica – 9, «Ақ жол» – 8 и ОСДП – 8. Итоги выборов и распределение мандатов Центральная избирательная комиссия официально утвердила 25 августа, а днём позже зарегистрировала всех избранных депутатов.

Акорда

Предвыборный этап остался позади. Сегодня начинается уже другая часть этого процесса – непосредственно работа избранного Курултая.

Первые рукопожатия, первое выступление, первая присяга и первые решения нового состава сегодня становятся частью истории казахстанского парламентаризма.