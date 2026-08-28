После этого депутатам предстоит перейти к организационным вопросам. Прежде всего им нужно избрать председателя Курултая. Также предстоит сформировать парламентские структуры и определить порядок дальнейшей работы нового состава. Именно с этих решений начнутся уже настоящие рабочие будни Курултая – рассмотрение законопроектов, взаимодействие с Правительством, обсуждение бюджета и других вопросов, напрямую связанных с жизнью казахстанцев.
В Астане проходит первая сессия Курултая нового созыва
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Сегодня в Астане особый день: в столице начинает работу первая сессия нового законодательного органа страны. Избрали его казахстанцы всего несколько дней назад, и вот 145 депутатов впервые собираются вместе – уже в новом качестве.
Первую сессию созвал Президент Касым-Жомарт Токаев указом от 26 августа.
Заседание начинается в 11:00, в зале присутствует и глава государства.
Открывая первую сессию Курултая первого созыва, Президент поздравил депутатов и подчеркнул историческое значение этого дня.
«Сегодня наша страна вступает в чрезвычайно важный этап своего развития. Это событие имеет исключительное, поистине историческое значение для нашего государства. Мы открываем новую страницу в летописи нации», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что в соответствии с новой Конституцией, поддержанной казахстанцами на общенациональном референдуме, однопалатный законодательный орган официально приступает к работе.
«Это означает, что именно с этого дня берет начало процесс обновления политической системы государства», – заявил Глава государства.
По словам Токаева, Курултаю предстоит сыграть особую роль в новой политической системе страны. Президент подчеркнул, что от качества его работы будет зависеть в том числе развитие национального законодательства и правовой системы.
«Курултай кардинально модернизирует систему власти и придаст мощный импульс работе всего государственного аппарата. Повышая качество национального законодательства, Курултай обеспечит мощный фундамент правовой системы страны», – сказал Президент.
Обращаясь непосредственно к депутатам первого созыва, Токаев подчеркнул особую ответственность, которая на них возлагается.
«Выполнение этой исторической миссии возлагается на вас. Быть депутатом Курултая первого созыва – это, прежде всего, особенный, без преувеличения, счастливый момент. Уверен, что вы будете достойно служить на благо страны, в полной мере подтверждая свой высокий авторитет!» – заключил Глава государства.
Днём ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всех 145 избранных депутатов Курултая. Именно с этого момента их депутатские полномочия официально вступили в силу.
Для многих депутатов сегодня – первый рабочий день в новом статусе. Один из центральных моментов сессии – принесение депутатами присяги народу Казахстана. Присягу принимает Президент страны.
Что решат депутаты на первом заседании
Напомним об итогах выборов
Напомним, выборы депутатов Курултая прошли 23 августа. По их итогам пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Әділет» получила 110 мандатов, «Ауыл» – 10, Respublica – 9, «Ақ жол» – 8 и ОСДП – 8. Итоги выборов и распределение мандатов Центральная избирательная комиссия официально утвердила 25 августа, а днём позже зарегистрировала всех избранных депутатов.
Предвыборный этап остался позади. Сегодня начинается уже другая часть этого процесса – непосредственно работа избранного Курултая.
Первые рукопожатия, первое выступление, первая присяга и первые решения нового состава сегодня становятся частью истории казахстанского парламентаризма.
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