В Астане проходит внеочередной XXV съезд Общенациональная социал-демократическая партия, в работе которого принимают участие делегаты из регионов страны, депутаты и представители партийных филиалов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Основным вопросом повестки стало обсуждение предвыборной платформы партии и утверждение списка кандидатов для участия в выборах в Курултай, назначенных на 23 августа.

Открывая съезд, председатель ОСДП Асхат Рахимжанов отметил, что партия рассматривает предстоящую кампанию как новый этап своего политического развития.

"Сегодня на этом историческом позитиве для нас самое время заговорить о задачах Общенациональной социал-демократической партии в новых общественно-политических условиях, имея в виду назначенные на 23 августа первые в истории выборы в Курултай Республики Казахстан", – заявил он.

По словам Рахимжанова, партия намерена принять участие в предстоящих выборах и представить собственное видение дальнейшего социально-экономического развития страны.

"Традиционно активная позиция нашей партии со всей очевидностью говорит в пользу участия в выборах", – отметил председатель ОСДП.

В ходе съезда участники также обсудили вопросы развития социальной политики, экономики, сельского хозяйства, цифровизации, образования и здравоохранения.

По итогам мероприятия делегаты должны утвердить предвыборную программу партии и список кандидатов для участия в выборах в Курултай.

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