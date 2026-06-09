Астанчане смогут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой в городских парках
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В столице Казахстана запускаются бесплатные занятия по скандинавской ходьбе под открытым небом. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и доступен для всех желающих без ограничений по возрасту.
Занятия будут проводиться до начала сентября три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время тренировок – с 19:00 до 20:00.
Тренировки пройдут в парках разных районов города:
- район Есиль — парк "Жетысу"
- район Нура — Центральный городской парк
- район Алматы — парк "Жеруйык"
- район Сарайшык — Президентский парк
- район Байконыр — парк имени Ататюрка
- район Сарыарка — парк "Коктал"
Для участия в занятиях предварительная регистрация не требуется. Присоединиться может любой житель города.
Организаторы отмечают, что достаточно уточнить место проведения тренировок через call-центр или официальные страницы управления спорта.
Проект направлен на укрепление здоровья горожан, развитие массового спорта и формирование активного образа жизни.
Также отмечается, что программа проводится второй год подряд и уже расширена за счёт новых локаций и повышенного интереса со стороны жителей.
Тренировки проводят профессиональные инструкторы. Параллельно в городе продолжаются бесплатные занятия по йоге, которые продлятся до 8 сентября.
Подробное расписание и актуальная информация публикуются на официальных ресурсах управления спорта Астаны.
Ранее сообщалось, что летом по всему Казахстану пройдут турниры по қазақ күресі, асық ату и тогызкумалак.
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