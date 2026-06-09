Астанчане смогут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой в городских парках

В столице Казахстана запускаются бесплатные занятия по скандинавской ходьбе под открытым небом. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и доступен для всех желающих без ограничений по возрасту.

Занятия будут проводиться до начала сентября три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время тренировок – с 19:00 до 20:00.

Тренировки пройдут в парках разных районов города:

район Есиль — парк "Жетысу"

район Нура — Центральный городской парк

район Алматы — парк "Жеруйык"

район Сарайшык — Президентский парк

район Байконыр — парк имени Ататюрка

район Сарыарка — парк "Коктал"

Для участия в занятиях предварительная регистрация не требуется. Присоединиться может любой житель города.

Организаторы отмечают, что достаточно уточнить место проведения тренировок через call-центр или официальные страницы управления спорта.

Проект направлен на укрепление здоровья горожан, развитие массового спорта и формирование активного образа жизни.

Также отмечается, что программа проводится второй год подряд и уже расширена за счёт новых локаций и повышенного интереса со стороны жителей.

Тренировки проводят профессиональные инструкторы. Параллельно в городе продолжаются бесплатные занятия по йоге, которые продлятся до 8 сентября.

Подробное расписание и актуальная информация публикуются на официальных ресурсах управления спорта Астаны.

Ранее сообщалось, что летом по всему Казахстану пройдут турниры по қазақ күресі, асық ату и тогызкумалак.

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