26 января состоится очередное заседание Комиссии по конституционной реформе, передаёт BAQ.KZ.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах комиссии в социальных сетях. Начало трансляции запланировано на 10:00.

Прямую трансляцию можно посмотреть на следующих платформах:

— в Telegram: t.me/consot_kz

— в Facebook: facebook.com/constcouncil.kz

— в Telegram: t.me/konstituciyalikreforma

Ожидается обсуждение вопросов, связанных с дальнейшей реализацией конституционных реформ.

Ранее сообщалось, что Конституционный совет подвёл итоги первого заседания комиссии.