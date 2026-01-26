В Астане пройдет очередное заседание Комиссии по Конституционной реформе
Сегодня, 09:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
45Фото: t.me/consot_kz
26 января состоится очередное заседание Комиссии по конституционной реформе, передаёт BAQ.KZ.
Заседание будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах комиссии в социальных сетях. Начало трансляции запланировано на 10:00.
Прямую трансляцию можно посмотреть на следующих платформах:
— в Telegram: t.me/consot_kz
— в Facebook: facebook.com/constcouncil.kz
— в Telegram: t.me/konstituciyalikreforma
Ожидается обсуждение вопросов, связанных с дальнейшей реализацией конституционных реформ.
Ранее сообщалось, что Конституционный совет подвёл итоги первого заседания комиссии.
Самое читаемое
- Аудит выявил нарушения почти на 12 млрд тенге в Жамбылской области
- В Алматинской области планируют открыть спеццентры для трудоустройства в Корею
- Подрядную компанию в Мангистау оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги
- В Японии прощаются с последними пандами перед их возвращением в Китай
- Квартира, "упрощенка" и НДС: три ключевых налоговых вопроса, которые волнуют казахстанцев