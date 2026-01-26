  • 26 Января, 09:24

В Астане пройдет очередное заседание Комиссии по Конституционной реформе

Сегодня, 09:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/consot_kz Сегодня, 09:15
Сегодня, 09:15
45
Фото: t.me/consot_kz

26 января состоится очередное заседание Комиссии по конституционной реформе, передаёт BAQ.KZ.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах комиссии в социальных сетях. Начало трансляции запланировано на 10:00.

Прямую трансляцию можно посмотреть на следующих платформах:
— в Telegram: t.me/consot_kz
— в Facebook: facebook.com/constcouncil.kz
— в Telegram: t.me/konstituciyalikreforma

Ожидается обсуждение вопросов, связанных с дальнейшей реализацией конституционных реформ.

Ранее сообщалось, что Конституционный совет подвёл итоги первого заседания комиссии.

Самое читаемое

Наверх