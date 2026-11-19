С 19 по 22 ноября столичный конно-спортивный комплекс «Аргымак» впервые в истории Казахстана принимает Финал Евразийской лиги Кубка мира FEI по конкуру (CSI-W LF). Более 40 сильнейших всадников региона разыгрывают рейтинговые очки и три путёвки в мировой Гранд-финал. За кулисами арены корреспондент выяснил, почему на турнире такого уровня не выступают лошади казахстанских пород, как скакуны реагируют на закрытый манеж и какое редкое исключение готовится выйти на старт в составе нашей сборной передает корреспондент BAQ.KZ.

В Астану съехались ведущие спортсмены Казахстана, России, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана. По официальным спискам Международной федерации конного спорта (FEI), честь нашей страны на домашнем финале защищают 11 всадников, среди которых опытные мастера спорта Олег и Раиса Соколенко, Нурила Турысбекова и Ксения Баталова. Посмотреть на выступления элиты региона астанчане и гости города могут бесплатно - вход на трибуны «Аргымака» все дни открыт.

baq.kz/Артем Чурсинов

Интрига финала: двойные баллы и психологический барьер

Евразийская лига объединяет всадников Восточной Европы, Центральной Азии и Каспийско-Кавказского региона. В центральноазиатской группе сейчас лидирует казахстанец Олег Соколенко, однако расклад сил может измениться в любой момент.

В первый день претенденты на путёвки преодолевают маршруты с высотой препятствий 145 сантиметров (победитель получает 10 рейтинговых очков), во второй - 15 баллов за первое место. Кульминацией станет Гран-при в воскресенье, 22 ноября: высота барьеров поднимется до максимальных 155 сантиметров, а набранные очки удвоятся.

baq.kz/Артем Чурсинов

«В решающий день за победу начисляется 30 баллов, при этом очки, набранные за весь сезон, сохраняются. То есть даже спортсмен, который сейчас не возглавляет турнирную таблицу, при удачном выступлении может обойти соперников. Результат предсказать невозможно - шанс есть у каждого», - отметил советник президента Федерации конного спорта РК, иностранный судья FEI Сергей Буйкевич.

По словам турецкого курс-дизайнера турнира Сабри Муратхана Батура, особую сложность маршруту добавляет формат крытого манежа:

«Лошади - очень чувствительные животные. Они могут реагировать на свет прожекторов, экраны и ограниченное пространство. Часть скакунов впервые выступает в крытой арене, поэтому при расстановке барьеров нам важно найти баланс между зрелищной сложностью и равными условиями для всех участников».

Почему в большом конкуре нет казахстанских лошадей

Главная закулисная тема турнира - селекция. На международных стартах такого уровня спортсмены выступают исключительно на лошадях европейских пород (голландской теплокровной, бельгийской, немецкой). Отечественные породы в большом конкуре не представлены. Как объясняют в федерации, причина кроется в экономике коневодства.

«Сегодня казахстанские лошади активно используются в детских группах и спортивных школах - на них юные всадники берут барьеры до 120 сантиметров. Но для большого спорта племенного материала у нас пока нет. Действующие конезаводы в стране частные, и их цели не всегда совпадают с задачами спорта высших достижений: спортивная селекция требует десятилетий и не даёт быстрой прибыли, в отличие от мясного и молочного направления. Рынок спортивных лошадей у нас ещё не сформирован. Но как только конкурентоспособный отечественный скакун появится на рынке, мы с удовольствием будем на нём прыгать», - подчеркнул Сергей Буйкевич.

Исключение из правил: голландская порода с казахстанской пропиской

Несмотря на то что взрослых спортивных лошадей казахстанским всадникам обычно приходится привозить из Европы, на манеже «Аргымака» выступает уникальная пара. Мастер спорта международного класса Ксения Баталова заявлена на 12-летней кобыле породы KWPN (голландская теплокровная) по кличке Леди Ди.

«Обычно наши спортсмены прыгают на лошадях, привезённых из Европы. Но моя лошадь родилась в Казахстане и всю спортивную подготовку прошла именно здесь. Это единственный скакун своей породы, рождённый в нашей стране и дошедший до такого уровня», - рассказала Ксения Баталова.

Вместе они уже девять лет - всадница начала работать с Леди Ди, когда той было три года. По словам спортсменки, за сутки до старта лошадей освобождают от прыжков, ограничиваясь лёгкой прогулкой, чтобы сохранить силы на четыре дня соревнований.

«Лошадь - такой же спортсмен: она может уставать, волноваться или быть не в настроении. Объяснить эту связь сложно, её поймут только конники. Иногда достаточно просто посмотреть лошади в глаза, чтобы сразу понять, всё ли в порядке», - поделилась всадница.

Шанс для сборной и молодых всадников

Для лидера национальной команды, мастера спорта международного класса Нурилы Турысбековой, проведшей в этом сезоне несколько месяцев на турнирах в Европе и выступившей на Азиатских играх, домашний финал - шанс подтвердить класс перед родными трибунами. Кроме того, спортсменка отмечает, что проведение турнира такого масштаба в Астане открывает двери для молодых казахстанских всадников, у которых нет возможности вывозить лошадей на зарубежные старты.

Имена трёх обладателей путёвок в мировой Гранд-финал Кубка мира FEI станут известны по итогам решающего Гран-при 22 ноября.

Ранее мы сообщали, что Казахстан спустя 20 лет вернулся в конкур на Азиатских играх Aichi–Nagoya 2026. По итогам турнира казахстанский спортсмен Олег Соколенко вошёл в топ-20 сильнейших всадников континента, заняв 14-е место.